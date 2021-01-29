عبر الفيسبوك.. لاعب طلائع الجيش يكشف موقفه من الانتقال للإسماعيلي

كشف أحمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن موقفه من الانتقال للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ونشر "هاني" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا :-





"مكنتش ناوى ولا حابب اتكلم بس كتر الاسئله والمكالمات والرسايل تخلينى اوضح للناس ان فعلًا كان فى كلام رسمى وتواصل مع النادى الإسماعيلى والمهندس أحمد عثمان وكل حاجة اتعملت سواء عن طريقى أو عن طريق النادى الإسماعيلى.



