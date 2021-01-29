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من بينها التهابات في عظمة القلب.. أستاذ جهاز هضمي يحذر من تداعيات كورونا على المتعافين |فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد حسن المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن المخاوف الكبرى من فيروس كورونا، تكمن في تداعياته على المتعافين، موضحا أن فيروس كورونا، قد يسبب التهابات رئوية مزمنة، أو التهابات في القشرة المخية، أو التهابات في عظمة القلب.

وأضاف الدكتور محمد حسن المنيسي، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك متلازمات نفسية، من ضمن تداعيات فيروس كورونا، على المتعافين، من بينها الصداع المزمن.

وتابع: اللقاحات الحالية آمنة بنسبة 100% وفعالة، وجميعها خاضعة لتجارب مسبقة، وموافقة من منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق آخر، أجرى فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، المكلف بالتحقيق في مصدر ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، زيارة إلى مستشفى ووهان، التي استقبلت مرضى كورونا في الأيام الأولى من المرض.

وتعتبر تلك هي الزيارة الميدانية الأولى لخبراء الصحة العالمية إلى المستشفى، بعد قضائهم، أسبوعين من العزل الصحي، فيما قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن الزيارات التي سيجريها الخبراء ستقتصر فقط على تلك التي سينظمها المسؤولون الصينيون بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز".
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