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وفيق نصير: مصر اشتركت لدعم تحالف مواجهة آثار الاحتباس الحراري

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:30 م
الدكتور وفيق نصير
الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة
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عادل نصار
قال الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، إنه تم إشراك مصر ودعمها للتحالف لمواجهة آثار الاحتباس الحراري، مضيفا أن بعد مشاركة الصين فى القمة الافتراضية لمعالجة نتائج الاحتباس الحرارى بمشاركة كل دول العالم و التى استضافتها هولندا بالفيديو كونفرنس. 

وبسؤال نصير، فى لقاء مع قناة التليفزيون الصيني، عن ذلك الحدث الكبير، رد قائلا:"دى أول قمة مخصصة لجعل كوكب الارض اكثر قدرة على مواجهة تأثيرات ظاهرة تغير المناخ". 

و أضاف عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن الحدث الجلل الذى حدث بقيادة المملكة المتحدة فقد أعلن بورس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عن إطلاق مبادرة اسمها adaptation action coalition و هى تضم على رأسها بريطانيا و مصر و بنجلاديش و ملوى و هولندا و سانتا لوتشيا و الأمم المتحدة لقيادة برنامج عمل للتكيف و هى القمة الاولى التى تركز على التكيف مع الأثار و ليس تقليل الأسباب و منعها فقط. 

وأوضح الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة و ان بعض الأثار المتوقعة و التى تحدث الآن هى ارتفاع مستوى البحار، والظواهر المناخية القصوى من أعاصير و سونامى و زلازل و براكين، والتصحر و تراجع المحاصيل، وتدهور التنوع البيولوجى وهجرة الحيوانات و البشر 
- التأثير على الغابات و الحرائق بها، ونقص الغذاء، وأنتشار الفيروسات وآخرها كان covid 19 ولكن القادم أسوأ أذا لم نتحرك فورا.

وتابع الدكتور وفيق نصير، أن انطونيو سكرتير عام الأمم المتحدة قد قال بناء على توصيات البرلمان العالمي للبيئة أن عام ٢٠٢١ سوف يشهد تغيير فى تعامل الحكومات و الشعوب مع البيئة و التكيف مع المتغيرات. 



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