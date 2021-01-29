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محافظات

سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد  التابعة لمركز الشواشنة، بعد إحلاله وتجديدة وفرشة على نفقة وزارة الأوقاف، وكذلك حضور صلاة الجمعة مع المواطنين وأهالي القرية.

 

وقد أدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق  وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.


ألقى فضيلة الشيخ الدكتور جسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم خطبة الجمعة بعنوان: "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ولم تزد الخطبة  عن 10 دقائق  مراعاة للظروف الراهنة.


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يعتبر مسجد الشيخ على الروبى  من المساجد التى تخضع لإشراف هيئة الآثار الإسلامية والقبطية التابعة لوزارة الآثار وهو أشهر المساجد المعروفة فى محافظة الفيوم وملحق به ضريح الشيخ على الروبى حيث يتردد عليه مئات الزوار من داخل المحافظة وخارجها، وللمسجد قصة تاريخية حيث كان أمر ببنائه السلطان برقوق عام 893 هجرية، تكريمًا للعابد الناسك الشيخ على الروبى، الذى استوطن الفيوم.


ولد الشيخ على الروبى فى فى ولاية العهد الأول للسلطان "الناصر محمد بن قلاوون، ويتصل نسب الشيخ على الروبى بالبيت العباسى, فهو من سلالة عبدالله بن عباس عم الرسول "صلى الله عليه وسلم".


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وقد بشر الشيخ الروبى برقوقا بتولية السلطان منذ أن كان الأخير أميرا,وكان برقوق تلميذ الشيخ الروبى.


وفى سلطنة برقوق هيأ للروبى من الحياة ما هو أهل لها وبنى له مسجدا ليجتمع فيه الشيخ بمريديه من أجل العبادة ويقيمون فيه من أجل الذكر.


يقول أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق :يتكون المسجد من مستطيل يحتوى على أربعة صفوف من الأعمدة تقسم المسجد إلى خمسة أروقة تعلوها عقود مدببة فوقها سقف خشبى.


أما الضريح فعبارة عن قاعدة مربعة الشكل مبنية بالآجر ولها بابان، ويتوسط كل ضلع من أضلاع المربع عمود من الرخام يحمل كل منها عقدين.


وقد حول المربع إلى دائرة لإقامة القبة عليها بواسطة طاقية مخوصة في أركان المربع، وتشبه هذه الطواقى إلى حد كبير مثيلاتها في القبة القديمة وقبة مسجد سنان باشا.


 ويضيف الدكتور نبيل حنضل  المستشار السياحى لمحافظة الفيوم : ولد الشيخ على الروبى فى القرن الثامن من الهجرة فى العهد الأول للسلطان الناصر محمد بن المنصور، ويمتد نسبه إلى العباس (عم الرسول صلى الله عليه وسلم) فهو على بن محمد بن أحمد بن موسى بن أبو المجد بن عبد الله بن شافعى بن محمد المعتصم بن أبو بكر بن إسماعيل بن أحمد بن أمير المؤمنين عبد الله المأمون.


ويعلو هذه الطواقى مقرنصات من أربع صفوف من المقرنصات، واستعمال الطواقى والمقرنصات معًا في منطقة الانتقال لتحويل المربع إلى دائرة يعتبر من المميزات التي امتازت بها قبة الروبى دون غيرها من قباب مصر.

سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد
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