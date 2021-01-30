نائب: التنمر على أشخاص ذوي الهمم أمر لا يقبله دين ولا عقل

عبر النائب بهاء أبو الحمد عضومجلس النواب، عن إستيائه بسبب إنتشار ظاهرة التنمر، وكثرة المضايقات التي يتعرض لها البعض في مجتمعنا، مؤكدا على ضرورة معاقبة هؤلاء الأشخاص وردعهم .

وأشار أبو الحمد في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى ضرورة نشر التوعية من خلال برامج وندوات ، موضحا دور المدرسة وأهمية التنسيق والتواصل مع الأباء، أملا في إيجاد حل يمنع هذا السلوك العدواني .

وأشاد عضو مجلس النواب، بحملة " مش هنسيبكم " التي أطلقها النائب محمد مصطفى السلاب ، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبا بضرورة إعادة النظر لحل هذا الموضوع لحماية أبنائنا من الخطر النفسي والإكتئاب الناجم عن التنمر.

ولفت أبو الحمد إنتشار هذه الظاهرة بشكل كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال عرض صور أشخاص والسخرية منهم، دون أي مراعاة لشعورهم أو الحالة التي قد يصل إليها صاحب هذه الصورة، مضيفا أنه شيء لا يقبله دين ولا عقل.

جديز بالذكر أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد أطلق حملة مجتمعية وتشريعية، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل اسم "مش هنسيبكم".

وأوضح "السلاب" في فيديو بثه على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بصدد التقدم لمجلس النواب، لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، في قانون العقوبات.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "بنتفرج كتير أوي على فيديوهات على السوشيال ميديا، البعض بياخدها بشكل ساخر، لكن هي في الحقيقة مؤلمة جدًا وحزينة، دا طبعًا غير تصرفات بنشوفها فى الشارع بتتخطى حدود السخرية، وبتوصل للإساءة والتنمر".

وأضاف "السلاب": "أنا عارف إن دا مرفوض مننا، لأنه مش من أخلاقنا ولا قيمنا، ولا أدياننا تقبلها، بس أنا شخصيًا حابب أقف قدام نوع أسوأ، وهو الشخص اللي بيتنمر على ذوي الإعاقة، إيه اللي يخلي حد يتنمر بشخص مش هيقدر يرد عليه جسديًا أو لفظيًا، دا الحقيقة مش مقبول، مش كده وبس لأ دا لازم يتجرم".