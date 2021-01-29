شروط قيد الطلاب الوافدين على منحة الأزهر والأوراق المطلوبة

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، عن شروط قيد الطالب الوافد على منح الأزهر.





وذكر المركز، أنه يشترط أن يكون الطالب الوافد مسلما، ويجتاز امتحان اللغة العربية الذي تعقده السفارة المصرية في بلده، وأن يكون لائق صحيا، ودولته موافقة على الدراسة بالأزهر، وألا يكون قد سبق فصله من التعليم الأزهري.





ويقدم الطالب الوافد الذي تنطبق عليه الشروط، الشهادة الثانوية الأزهرية أو المعادلة لها موثقةمن وزارة الخارجية بالدولة التي ينتمي إليها المرشح ومعتمدة من السفارة المصرية ومختومة بختم شعار الجمهورية.





كما يقدم بيان بالمواد الدراسية التي درسها المرشح في الشهادة الثانوية أو المعادلة لها موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية للاسترشاد بها عند الترشيح طبقا لرغبات الترشيح.





كما يقدم أصل شهادة الميلاد موضحا به اسم الأم وجنسيتها موثقة من وزارة خارجية الدولة التي ينتمي إليها المرشح ومعتمدة من السفارة المصرية ببلده، وفي حالة عدم إدراج اسم الأم وجنسيتها بشهادة الميلاد يجوز إرفاق أي مستند آخر يوضح ذلك، على أن يكون موثقا ومعتمدا من الجهتين المشار إليهما.





ويقدم كذلك 6 صور حديثة للمرشح مدونا على ظهر كل منها اسمه وجنسيته وصورة من جواز سفر المرشح على أن يكون الجواز جديدا أو مجددا وصالحا للاستخدام، وشهادة حسن السير والسلوك صادرة من الجهة التي تقوم بترشيح الطالب، وشهادة طبية من وزارة الصحة في دولته بأنه لائق طبيا، واستمارة بيانات، وإقرار مدن البعوث الإسلامية، وإفادة بأن الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب تؤهله للإلتحاق بجامعات دولة الطالب في حالة عدم معادلة الشهادة الثانوية بشهادات الأزهر الشريف، حيث يرشح الطالب للإلتحاق بالكليات العملية والنظرية دون الكليات الشرعية والعربية.