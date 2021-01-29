ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاي على الفحم.. علا الفارس بإطلالة عفوية على إنستجرام

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:23 م
علا الفارس
علا الفارس
Advertisements
آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها صورة جديدة وهي تقوم بعمل شاي في البراد على الفحم وسط الصحراء، وقامت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال عفوية حظت بها على إعجاب الجمهور.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي تي شيرت نصف كم باللون الأبيض ومكتوب عليه بالأسود، واختارت عليه بنطال رياضي باللون الأسود، لتعطيها إطلالة رياضية وعصرية.

وتركت علا الفارس خصلات منسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت علا الفارس بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الكحل الأسود والماسكارا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

وأبرزت علا الفارس إطلالاتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، واختارت قلادة واسورة باللون الذهبي على يديها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو في البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت علا الفارس  بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ببنطال أصفر.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية أنيقة على إنستجرام

بالأسود.. علا الفارس تتألق بإطلالة ساحرة وإكسسوارات لافتة

بفستان قطيفة.. علا الفارس تتألق في جلسة تصوير جديدة

بإطلالة عصرية.. علا الفارس تشارك في توعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا

بإطلالة كاجوال.. علا الفارس تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بإطلالة رياضية.. علا الفارس تبرز رشاقتها على إنستجرام

ترشيحاتنا

6 مؤشرات تساهم فى عدم إلغاء الدورى الممتاز.. تفاصيل

بعثة الأهلي تسافر إلى قطر على أحدث طائرات مصر للطيران..شاهد

احذر يا أهلي.. الدبابة أولونجا سلاح الدحيل الأخطر على مرمى الشناوي

شاهد.. صور جديدة من جنازة محمد الصغير بحضور أمير كرارة

مخرجة برنامج طريق السلامة.. معلومات لا تعرفها عن زوجة ياسر فرج

قبل مونديال الأندية.. إصابة لاعبين في بايرن ميونخ بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها