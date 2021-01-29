تجارة المنتجات الزراعية بين الصين وروسيا تسجل رقما قياسيا في 2020

قالت وزارة التجارة الصينية ، إن التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بين الصين وروسيا سجل رقما قياسيا بلغ 5.55 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة ، إن قيمة واردات الصين الزراعية من روسيا وصلت إلى 4.09 مليار دولار في 2020، بزيادة نسبتها 13.7 في المئة على أساس سنوي.
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وأضاف قاو أن الصين أصبحت أكبر سوق تصدير بالنسبة لروسيا فيما يخص المنتجات الزراعية واللحوم.
ارتفعت التجارة الثنائية خلال النصف الثاني من العام الماضي كما زادت واردات الصين من السلع السائبة، مثل النفط والغاز وخام الحديد، من روسيا بشكل ملحوظ، بينما نمت صادراتها من الأجهزة الإلكترونية إلى روسيا بشكل سريع.
وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري بالنسبة لروسيا للعام الـ11 على التوالي، بينما أصبحت روسيا عاشر أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين.
وقال قاو إن الصين سوف تواصل تعزيز التعاون مع روسيا لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ودعم التجارة الثنائية.
وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة ، إن قيمة واردات الصين الزراعية من روسيا وصلت إلى 4.09 مليار دولار في 2020، بزيادة نسبتها 13.7 في المئة على أساس سنوي.
أقرأ ايضا ..اقتصاد السعودية.. 295 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال 2020 بقيمة 140.7 مليار ريال
وأضاف قاو أن الصين أصبحت أكبر سوق تصدير بالنسبة لروسيا فيما يخص المنتجات الزراعية واللحوم.
ارتفعت التجارة الثنائية خلال النصف الثاني من العام الماضي كما زادت واردات الصين من السلع السائبة، مثل النفط والغاز وخام الحديد، من روسيا بشكل ملحوظ، بينما نمت صادراتها من الأجهزة الإلكترونية إلى روسيا بشكل سريع.
وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري بالنسبة لروسيا للعام الـ11 على التوالي، بينما أصبحت روسيا عاشر أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين.
وقال قاو إن الصين سوف تواصل تعزيز التعاون مع روسيا لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ودعم التجارة الثنائية.