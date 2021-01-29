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توك شو

الحباية الصفرا.. تفاصيل حملة ماشي بمسكن والهدف منها

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:46 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت خلود طارق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة "ماشي بمسكن"، إن فكرة المشروع جاءت من خلال التجارب التي عاشها وعانى منها البعض، من أضرار المسكنات، موضحة أن الصيدليات أصبحت مؤخرا تقوم بإعطاء المسكنات كـ باقي نقدية.


وأضافت خلود طارق خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد": عند معرفة مدى أضرار تلك المسكنات قررنا إنشاء الحملة لتوعية المواطنين.. الحملة طبقت على 1400 عينة، ومن ضمنها 180 شخصا أميا.

وتابعت: "بيروحوا للصيدلية يطلبوا الحباية الصفرا، وهما مش عارفين اسم المكسن وخطورته.. الحملة بدأت في نشر البدائل لتلك المسكنات وتدعو إلى عدم صرف المسكنات بدون روشتة طبية.
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