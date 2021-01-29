دعوى مستعجلة لتسجيل علامة تجارية جديدة لشركة "عبد المعبود"

أقام أحمد عبد المعبود عبد العزيز و مجدي عبد المعبود عبد العزير و شركائهما " البن اليمني" دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم ٥٣٥٣ الصادر بتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية " محمد عبد المعبود" والقضاء مجددا بإلزام الجهة الادارية بتسجيل العلامة التجارية رقم ٣٧٤٩٧٥ وذلك على جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ٣٠باسم الشركة.





واختصمت الدعوي التي حملت رقم 26734 لسنة 75 ق، كلَا من رئيس جهاز تتمية التجاره الداخلية بصفته، و مدير الإدارة العامة للعلامات التجارية بصفته.





وأكدت الدعوي، أن بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨ تقدمت الشركة الطالبة أمام الإدارة العامة للعلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة التجارية ( محمد عبد المعبود) داخل جمهورية مصر العربية و قيد الطلب برقم ٣٧٩٩٧٥ وذلك على جميع المنتجات الواردة بالفتة رقم ٣٠ ، ولكن قررت الإدارة العامة للعلامات التجارية رفض تسجيل العلامة وذلك للتعارض مع العلامات الاتية : العلامة ( عبد المعبود) رقم ٢٧٤٠٥٨ المسجلة في الفئه رقم ( ٣٠) ، و العلامة ( عبد المعود ) رقم ٢٧٤٠٦١ المسجنة علي الفئة رقم ( ٤٣) .





و أضافت الدعوي، أن الشركة قدمت التظلم رقم ١٥٣٥٣ أمام لجنة التظلمات الخاصة بنظر التظلمات على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية والمنصوص عليها فى المادة ٧٨ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ والتي تنص على أنه ( يجوز للطلب أن يتظلم من قرار الإدارة فى ميعاد ثلائين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلي لجنة تشكل لهذا الفض بقرار يصدره الوزير المختص ) ، و أن بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠١٠، قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، وفي الموضوع برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ورفض تسجيل العلامة رقم ٣٧٩٩٧٥ .



