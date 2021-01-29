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رياضة

فيفا: الأهلي في أفضل صورة قبل كأس العالم للأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:41 م
فيفا
فيفا
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عبدالحكيم ابوعلم
نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصور الخاصة بالزي الموحد «البدل الرسمية» ‏التي تسافر بها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ ‏للمشاركة في مونديال الأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.‏

وحرص موقع الاتحاد الدولي على إعادة تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأهلي الناطق ‏باللغتين الإنجليزية والفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الجمعة؛ للتأكيد على جاهزية ‏الفريق للسفر والمشاركة في مونديال الأندية.‏

وقال الحساب الرسمي لـ«فيفا»: «الأهلي في أفضل صورة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم».‏

وتغادر بعثة الأهلي اليوم القاهرة متجهة إلى الدوحة؛ استعدادا للمواجهة الأولى في البطولة ‏أمام الدحيل التي تقام يوم 4 فبراير المقبل.‏

وخاض الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل ساعات من ‏السفر، واشتمل على جانب فني وخططي.‏
فيفا: الأهلي في أفضل صورة قبل كأس العالم للأندية
فيفا: الأهلي في أفضل صورة قبل كأس العالم للأندية
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