فض سوق الحمام في الإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

شن حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة، سحر شعبان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة تم خلالها إخلاء سوق الحمام وتحذير جميع الباعة بالإلتزام بالتعليمات الوقائية والإحترازية الصادرة والتي من شأنها الحد من التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

وتابعت رئيس حي غرب مدي إلتزام سوق الجمعة بالإجراءات الإحترازية، حيث تم وضع ضوابط بالسوق بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، وذلك من خلال رسم خطوط علي الأرض بالسوق لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم، والتشديد علي الباعة بارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير المستمر.





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وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي تكثيف الرقابة والحملات للتأكد من مدي إلتزام الأسواق وخاصة الأسواق الأسبوعية بالإجراءات الإحترازية والإرشادات الوقائية، مكلفا بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين.

يأتي هذا ضمن الإجراءات التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، كلف بوضع ضوابط للعمل داخل الأسواق وخاصة الأسواق الأسبوعية، بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

وشدد المحافظ علي الباعة بالأسواق بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية.