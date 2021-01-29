شاهد... الدبابات تسحب جنودا بـ حبال أثناء تدريب للقوات الروسية

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية من تدريبات قواتها.





ووفقأ للتقرير فإن وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو من تدريبات قواتها في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا حيث الجنود يتزلجون فوق ثلوج مرتفعة متعلقين بحبال تسحبها دبابات ومدرعات.





وقد أعلنت روسيا استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الخارج اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل، كما قررت زيادة الرحلات المتوجهة إلى مصر اعتبارا من هذا الموعد أيضا.





وذكر مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا بروسيا أن الرحلات الدولية من مدن: أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفجورود وبيرم وخاباروفسك ستستأنف في 8 فبراير، مع زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر بمعدل لا يزيد على رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار.