التعليم في أسبوع | شوقي ينفي تأجيل الامتحانات لمايو .. الوزارة تعلن انجازات اخر 5 سنوات .. وترسل خطابا عاجلا للمديريات بشأن الدبلومات الفنية.. وتعديل شرط السن بقواعد الاعارة للخارج

* وزير التعليم: لا نية لـ إلغاء الامتحانات ونطالب الطلاب بالمذاكرة * التعليم ترصد محاولات تفريغ وتعطيل مدارس التعليم المجتمعي.. وتصدر قرارا عاجلا













حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال هذا الاسبوع ، على حسم الشائعات المتداولة بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب المدارس ، خاصة بعد أن انتشر خبر زعم تأجيل الامتحانات إلى مايو القادم بسبب كورونا.





حيث أكد الدكتور طارق شوقي ، أنه لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو القادم تحت أى ظرف.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لقد أعلنا منذ أيام أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم ١٤ فبراير.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها يوميا بشأن مصير الامتحانات واحتمالية تأجيلها أو إلغائها.

وقال وزير التربية والتعليم : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له من الصحة ، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد، وأرجو من الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول.





وخلال الاسبوع نفسه .. أصدرت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة بشأن الاستعدادات والتجهيزات التي يجريها التعليم الفني لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021





حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر اتاحة التطبيق الالكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات الفنية 2021 بتسجيل الاستمارة الالكترونية للعام 2020/2021 تمهيدا لتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية ، وذلك من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg





وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لابد أولا ان يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة ، علما بأن التسجيل الالكتروني بداية من هذا العام سوف يتم بإستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب ، والذي يمكنه الحصول عليه خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الالكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية





وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية ، بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو التنبيه على كافة مدارس التعليم الفني ، بسرعة قيام الطلاب بتسجيل الاستمارة الالكترونية مع توفير كافة وسائل الدعم اللازم لهم .





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كما تم التأكيد على ضرورة أن يقوم كل طالب بتسجيل الاستمارة بنفسه ، وذلك بعد مراجعة بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها ، كما يتم التنبيه على الطالب بتسليم الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضء على أن يقوم الاستديو بطابعة اسم الطالب رباعيا على الشريط الابيض اسفل اطار الصورة





وفي حال وجود أي اخطاء في البيانات يتم التواصل فورا مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل فورا ، او التقدم بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى على الرابط التالي moe-complains.emis.eg





لتتولى اقسام وادارات الاحصاء بالمديرية والادارات التعليمية حل المشكلات التي ترد من خلالها ، علما بأن طباعة الاستمارة واعتمادها سيتم اتاحته في وقت لاحق.





وفي نفس الاسبوع .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل شرط السن في القرار الوزاري المنظم لـ قواعد الاعارة والندب للخارج الصادر عن وزارة التربية والتعليم في عام 2014 .





حيث قررت وزارة التربية والتعليم ، أن تنص قواعد الندب والاعارة للخارج على ألا يزيد سن المتقدم عن 56 سنة (بدلا من 50 سنة ) بالنسبة للمعلمين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية.





كما شهد الاسبوع ايضا ، قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاعلان عن انها رصدت مؤخرا خلال متابعتها لأوضاع مدارس التعليم المجتمعي في مصر، وقائع تسوية حالات العديد من المعلمات ونقلهم من المدارس لدواوين الإدارات والمديريات والتعليم العام.





ووصفت وزارة التربية والتعليم هذا الوضع في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، بأنه يعتبر هدرا للقوة البشرية المدربة على هذه النوعية من التعليم.





كما شددت الإدارة العامة للتعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية، على ضرورة العمل على عودة من تم نقلهم إلى أماكنهم بنفس المدارس مرة أخرى.





ونبهت الإدارة أيضا، على عدم تفريغ التعليم المجتمعي من موجهيه حتى تتم الفائدة الموجودة من هذه المدارس.





وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة جديدة لجميع الطلاب في مرحلة الثانوية العامة.

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حيث قال وزير التربية والتعليم في منشور منقول عن بنك المعرفة المصري : للمرة الأولى، يمكن الان لطلاب مرحلة الثانوية العامة ، الآن حضور ورشة العمل من بريتانيكا وبنك المعرفة المصري في شكلها الحواري الجديد بحضور د/ روجينا محمد حجازى، الحاصلة على الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الإلكترونى ، وخبيرة مناهج العلوم في مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان هذه الورشة تهدف لمعرفة كيفية المذاكرة الصحيحة باستخدام مصادر التعلم الرقمي المتاحة على بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي كمصدر رئيسي في المذاكرة.

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وقال وزير التربية والتعليم موجها حديثه لطلاب مرحلة الثانوية العامة : يمكنكم إرسال جميع أسئلتكم أثناء ورشة العمل ، وسيتم الإجابة عليها.

ويمكن لطلاب مرحلة الثانوية العامة التسجيل يوم الأحد الموافق ٣١ يناير الساعة ٨:٠٠ مساءً: https://www.ekb.eg/events?event=146238785showd&month=1... وسيصل للمستخدم رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به.





وخلال الاسبوع ايضا .. أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا تقدم خلاله بالتهنئة لمنظومة التعليم المصري بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمي .





وقال وزير التربية والتعليم في بيانه : لعلها فرصة للتأكيد على جهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة للنهوض بالعلم والتعلم والمعرفة ، من أجل إعداد جيل من الشباب المصري يتعلم ويفكر ويبتكر.





وأضاف الوزير : تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمي جديد بدأ إطلاقه منذ عام ٢٠١٨ ووصل الآن إلى الصف الثالث الابتدائي في جميع مدارس الجمهورية.

وأشار إلى أن الدولة استثمرت في استخدامات التقنيات الرقمية في التعليم منذ عام ٢٠١٨ أيضًا وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر.

وقال : نعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية.

واختتم وزير التربية والتعليم بيانه قائلا : كل عام وحضراتكم بكل خير والتعليم المصري يخطو إلى الأمام بخطوات ثابتة إن شاء الله.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، تقريرا مفصلا يكشف جميع الانجازات التي تم تحقيقها في ملف التعليم قبل الجامعي خلال الخمس سنوات الاخيرة.

وأكد هذا التقرير ، أن إجمالي عدد من تم محو أميتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة 3,196,828 .

وقال تقرير وزارة التربية والتعليم : بلغت عدد فصول محو الأمية 115,760، كما بلغ عدد معلمي محو الامية 104.021 .

‏‏واشار تقرير وزارة التربية والتعليم إلى إشادة التقرير العالمي الرابع لتعليم وتعلم الكبار بتجربة مصر في محو الأمية الصادر عن اليونسكو عام 2020

اقرأ ايضا | في اليوم العالمي للتعليم .. طارق شوقي : بدأنا التطوير.. ونعمل على إيجاد حلول للمشكلات المتراكمة ‏ كما أكدت وزارة التربية والتعليم ‏على اشادة معهد التعلم مدى الحياة بألمانيا بتجربة مصر في تعليم الكبار في مواجهة جائحة كورونا عام 2020 ، مشيرةً إلى أنه تم إعداد منهج ‏ ‏تعليم كبار لذوي الإعاقة العقلية البسيطة فئة القابلية للتعلم تحت عنوان "نتعلم لنكون" .

كما أكد التقرير ، أن هناك عددا من المشروعات والفصول التي تم إنهاء تنفيذها و تسليمها خلال اخر 5 سنوات ، حيث تم الانتهاء من انجاز 4603 مشروع بــ 72230 فصل جديد‏‏ ، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل 20400 فصل ‏لخدمة القرى الأكثر احتياجا ومبادرات حياة كريمة التي تم البدء في تنفيذها منذ عام 2019 /2020 .

و أوضح تقرير وزير التربية والتعليم أنه تم إنشاء عدد 50 مدرسة مصرية يابانية ، وجاري العمل على افتتاح وتشغيل عدد 7 مدارس أخرى يابانية ، كما تم إنشاء عدد 7مدارس للمتفوقين ليصل إجمالي عدد مدارس المتفوقين ‏15 مدرسة ، بالإضافة إلى تطوير عدد 4 مدارس أخرى لتكون مدارس للمتفوقين وجاري العمل بعدد مدرستين آخريتين

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‏كما أعلن وزير التربية والتعليم عن تنفيذ 17200 ‏مشروع صيانة من عام 2016 ، شملت اعمال الصيانة البسيطة والدورية والصيانة العاجلة الملحة ، والتطوير الشامل ورفع الكفاءة واستكمال واحلال الأسوار

‏وعلى مستوى تجهيز وفرش المدارس ، أكد وزير التربية والتعليم أن ‏عدد التخت ‏التي تم توريدها لإنشاءات جديدة او احلال التجهيزات المتهالكة بلغ 1513951 ، ‏كما تم تقديم دعم إضافي لفصول رياض الأطفال بالتجهيزات المطلوبة بعدد 9581 ، بالاضافة لتنفيذ مباني إدارية لتوفير مباني مستقلة للادارات و المديرية ولا صالح خفض الكثافات بالمدارس التي تستغلها بعض هذه الإدارات بإجمالي 56 إدارة

‏وأضاف وزير التربية والتعليم في تقريره : لقد تم أيضا إنشاء وتطوير مباني مدرسية من خلال منح خارجية من اليابان وألمانيا والكويت بعدد 154 مدرسة ، كما تم تقديم الدعم الفني والاستشارات الهندسية للجهات والوزارات الأخرى .

قال وزير التربية والتعليم في تقرير رسمي له ، أنه تم اعداد وتنفيذ برنامج رقمي لترقية المعلمين من خلال منصة إلكترونية تم تنفيذها من خلال الاكاديمية المهنية للمعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه خلال السنوات الخمس الاخيرة ، تم ترقية 381000 معلم ومنحهم ترخيص مزاولة المهنة.

كما أشار وزير التربية والتعليم، أنه تم تغيير المسمى الوظيفي وتطبيق برامج التسوية الوظيفية على 6462 معلما.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم عمل تنمية مهنية وتمكين مهني وتدريب على رأس العمل لعدد 330000 معلم، وتم ترقية 40000 من مديري و وكلاء المدارس والموجهين.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه خلال الخمس سنوات الاخيرة ايضا ، اتخذت الوزارة اجراء مهم للحفاظ على كرامة المعلم المصري، وذلك بتقديم مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 241 مكرر إلى مواد القانون رقم 58 لسنة 1038 بإصدار قانون العقوبات، وذلك لتشديد العقوبات على كل من تعدى بالايذاء البدني على أحد أعضاء هيئة التدريس أثناء عمله أو بسببه.

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وعلى مستوى تحسين أوضاع المعلمين المالية ، حققت وزارة التربية والتعليم العديد من الانجازات : حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم اقرار مجلس النواب لحزمة المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم .

ويستفيد من هذه المزايا عدد 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي بتكلفة تبلغ 6.6 مليار جنيه ، وتم انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم .

وتم زيادة بدل المعلم بنسبة 50% ، وزيادة حافز الاداء الشهري بقيمة 50% ، وزيادة مكافآة الامتحانات بنسبة 25% ، وحافزادارة مدرسية شهري بواقع من 150 حتى 250 جنيها للمدير والوكيل.

وبلغ متوسط الزيادات الشهرية للمعلم من 325 حتى 457 جنيها بخلاف حافز الادارة المركزية.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق بضخ 500 مليون جنيه توزع على مديريات التربية والتعليم، كحافز للمعلمين الذين يقومون بالتدريس في مراحل التطوير، وذلك لمعلمي رياض الاطفال والصف الاول والثاني الابتدائي، ويسري هذا الاجراء على الصفوف التي ستدخل في التطوير تباعا، مع الاخذ في الاعتبار استصدار توصية بهذا الصدد من ذات اللجنة بمجلس النواب القائم.

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، العديد من الاخبار والاحداث الهامة التي لفتت انتباه جميع المهتمين بشأن التعليم قبل الجامعي على مدار الاسبوع ، وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز الاخبار والتصريحات والقرارات والاحداث الهامة التي حظيت بإهتمام المتابعين على مدار الاسبوع.