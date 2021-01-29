جامعة أسيوط تعلن الحداد 3 أيام على وفاة رئيسها الأسبق

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الدكتور عبد الرازق حسن الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة وواحدًا من مؤسسى كلية الطب وأحد أعلام الجامعة ورئيسها الأسبق خلال الفترة من أغسطس 1980 وحتى يوليو 1991 وهو ما يعد سابع رئيس لجامعة أسيوط منذ تاريخ إنشائها.





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وأشار رئيس الجامعة إلى أن قراره بإعلان الحداد من المقرر أن يمتد من غدًا السبت وحتى الأثنين المقبل، ويتضمن وقف أنواع الأنشطة الطلابية والرياضية بما فيها أنشطة القرية الأولمبية ، وكذلك أى أنواع من الفاعليات ذات الطابع الإحتفالى داخل كافة قطاعات وكليات الجامعة .





ونعى الدكتور طارق الجمال على صفحته الشخصية العالم الجليل المرحوم الدكتور عبد الرازق حسن وذلك بكلمات كان نصها كالتالى : "كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ".( صدق الله العظيم). رحل عن عالمنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الرازق حسن رئيس الجامعة الأسبق تاركا لنا طيب عمله وحسن سيرته ونقاء سريرته. ولا تسعفني الكلمات فأمدحه ولم يستيقظ عقلي فأرثيه فقدره محفوظ في الدنيا بعلمه ومقامه محفوف في صدورنا بتواضعه . لقد عرفته تلميذا ثم زميلا ثم صديقا. كم أخطأت فقومني بحسن أسلوبه وزللت فانتشلني بحسن تعامله وكم أحسنت فكان لي مشجعا وأتقنت فكان لي محفزا. كان يعجبني فيه مطابقة قوله لفعله وعلانيته لسره . كان يحث علي التميز وهو من أهله ويحث علي البذل وهو في المقدمه . ولعله عمله مستمر لم ينقطع في الدنيا فقد ترك علما منهمرا نافعا لطلابه وصدقات جاريه جرت علي يديه شفاءا لمرضاه وولدا صالحا يرفع له الدعاء. نسأل الله العلي القدير ان يجعله من اهل الجنة وان يسكنه فسيح جناته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يمد لها في قبره مد البصر وان تكون آخرته خير من دنياه وان يلهم آهله وذويه الصبر والسلوان ... لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجر.



