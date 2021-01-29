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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. وفاة محمد الصغير.. حلا شيحة تتحدث عن حقيقة الدنيا.. والشناوي يوجه رسالة لـ الأهلاوية

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:55 م
محمد الصغير
محمد الصغير
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



شارك محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي متابعيه عبر فيس بوك بصور له من الزي الرسمي لكأس العالم قبل المغادرة الي قطر. 

وعلق محمد الشناوي على الصور قائلا:" جاهزين ان شاء الله #يلا_يا_اهلي ".. 





اعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه" 





انتقد احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، مصطفى محمد بعد انتقاله من الزمالك لنادي جالاتا سراي التركي دون توجيه رسالة شكر لجماهير الزمالك 

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بتويتر قائلا "‏بحب مصطفي محمد جدًا وعارف انه كان نفسه يحترف بس كان لازم تنزل صورتك بتشيرت الزمالك وتشكر نادي الزمالك وجماهيره الي وقفت معاك وفي ضهرك وانت برة النادي في الاعارات الي طلعتها قبل ما تكون جوة النادي علشان انت من ريحتنا وجمهور الزمالك هو الي بيعمل النجوم في الاخر كل التوفيق ليك". 







استشهدت الفنانة حلا شيحة بالاية القرآنية " اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ" في توجية نصيحة لمتابعيها 


وعلقت حلا شيحة عبر حسابها بإنستجرام قائلة "هي دي حقيقة الدنيا ، الدنيا دار مرر الي الاخرة ،و سنسأل عن حياتنا فيما افنيناها و فيما ضيعناها .. منا من توفي قريبًا اللهم ارحمهم يارب برحمتك يا ارحم الراحمين..جمعة مباركة".
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