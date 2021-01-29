محافظ الغربية: 932.4 مليون جنيه قيمة تصالحات مخالفات البناء حتى اليوم

أعطي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته الي مساعديه بضرورة توفير مدرسة الفصل الواحد بقرية شوبر لتكون وذلك لتخفيف العبء على أهالي القرية .









وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة سبل الراحة لمواطنيها وخاصةً كبار السن وأصحاب المعاشات.





من جانبه أعلن محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٨ ألف و ٦٣٩ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٢ مليون و ٤٤٤ ألف جنيه حتي يوم الجمعة ٢٩ / ١ / ٢٠٢١.





أوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٨٦٢) طلب ، ورفض عدد (٣٠١) طلب، وجاري فحص عدد (١٤٦٤٧٦) طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.





وأكد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





كما تابع محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة ، حيث تم تحرير محاضر لعدد (١٠٥) مواطن وذلك لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح معهم جميعًا بإجمالي مبلغ ٥٢٥٠ جنيه يوم الجمعة ٢٩ يناير ٢٠٢١ م .





كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (١١) سوق، عدد (٧) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٢) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.





يُذْكَر أنه تم تحرير عدد (١٨٦٣) محضر لأفراد وعدد (٤٢) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض عدد (٢٠١) سوق ، عدد (٨١) فرح ومأتم وغلق وتشميع عدد (٢٤٥) مركزًا للدروس الخصوصية خلال الأسبوعين الماضيين.



