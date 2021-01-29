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محافظات

سكندريون يتحدون الطقس ويمارسون الرياضة على الكورنيش.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:35 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت رعاية دكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، برنامج "منشطى الأحياء السكنية" بمنطقة جليم للأسبوع الرابع في إطار مبادرة مبادرة (جعل الرياضة أسلوب حياة)، رغم سوء الاحوال الجوية وحالة الطقس غير المستقر الذى تتعرض له محافظة الإسكندرية.


يأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  من أجل تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وذلك ضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة عن طريق الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، و بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.


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تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعد هذا المشروع أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها  القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.


يذكز أن برنامج منشطى الأحياء السكنية ينفذ كل يوم جمعة فى أحد الأحياء السكنية.

سكندريون يتحدون الطقس ويمارسون الرياضة على الكورنيش.. صور
سكندريون يتحدون الطقس ويمارسون الرياضة على الكورنيش.. صور
سكندريون يتحدون الطقس ويمارسون الرياضة على الكورنيش.. صور
سكندريون يتحدون الطقس ويمارسون الرياضة على الكورنيش.. صور
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