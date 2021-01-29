رجاء من القلب.. وزير الصحة السعودي يوجه رسالة مؤثرة لـ أهالي المملكة

أطلق وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، نداء إلى جميع المواطنين والمقيمين، بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة من تزايد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».





ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة أمس (الخميس) ارتفاعا متزايدا في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بتسجيل 253 حالة جديدة.





وقال وزير الصحة عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة) وفقا لصحيفة عكاظ : «تحدٍ كبير واجهناه سويًا، وقطعنا فيه أشواطًا، وكان له في ذاكرتنا مكان.. ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد».





وجاء تعليق وزير الصحة، تجديدا للتنبيهات التي أطلقها عبر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة في بدايات أزمة جائحة كورونا، وتحديدا في 15 مارس 2020، إذ قال وزير الصحة آنذاك «إننا نعيش تحديا كبيرا، فيروس كورونا الآن ينتشر في جميع أنحاء العالم، وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزء من هذا العالم، وقيادتنا ودولتنا قامت بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم، والتحدي كبير وتعاونكم مهم، فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في أربعة أمور، أولا: تجنب المصافحة بالكامل، ثانيا: غسيل وتعقيم اليدين باستمرار، لضمان سلامتكم خصوصا أن اليدين هما أكبر ناقل للمرض، ثالثا: تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات هي وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص، وأخيرًا: من لديه أعراض أو قدم من خارج المملكة فيجب أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما لسلامته وسلامة من يحب، فهذه مهمة وطنية نريد تعاونكم، وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه المهمة».