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توك شو

إنجي طلعت فنانة تصمم ملابس أطفال من رسوماتهم.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:03 م
إنجي طلعت، مصممة
إنجي طلعت، مصممة ملابس للأطفال عن طريق الرسم
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إسراء صبري
قالت إنجي طلعت، مصممة ملابس للأطفال عن طريق الرسم، إن الفكرة جاءت من خلال عملها، ودراستها، موضحة أنها تدرس الرسم والتلوين للكبار والصغار، بالإضافة إلى تصميم الملابس.

وتابعت إنجي طلعت خلال برنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، انها دمجت رسم الأطفال بالعمل، قائلة: بدأت في تصميم الرسومات الخاصة بالأطفال ووضعها على الملابس.. تصميم رسومات الأطفال كان لها مردود إيجابي كبير على الأطفال.

واسترسلت: الأطفال تقوم برسم العالم بالنسبة لهم، وعليه أقوم بتحويل العالم الخاص بهم إلى حقيقة على الملابس.. المركز الخاص بنا يقدم كافة أنواع الرسوم للأطفال والكبار أيضا.

وأردفت: قمنا بتصميم جميع الرسومات الخاصة بالأطفال"، موضحة أن تصميم الرسومات على الملابس لم يحدث بها أي تغير. 
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