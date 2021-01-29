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سيارات

تيسلا الأمريكية تحقق أرباحا خيالية فى 2020

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:15 م
تيسلا
تيسلا
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أماني نوار
استطاعت شركة تيسلا أن تحقق للمرة الأولى أرباحا صافية في 2020 بقيمة 721 مليون دولار، ويشكل هذا النجاح استثناءً بالنسبة لشركة تيسلا التي تأسست في عام 2003.

وقالت تيسلا إنها ركزت جهودها لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها، وأن تتمكن حتى الآن من تحقيق أرباح طوال عام كامل، وسنجد أن أرباح تيسلا جاءت 270 مليون دولار بين أكتوبر وديسمبر، وهذا يعني أن هذه الأرباح بعد حسم العناصر الاستثنائية، حيث حققت 80 سنتا للسهم الواحد في الشركة.

وعلى الجانب الآخر أعلنت تيسلا عملاق السيارات الكهربائية أنها تعتزم زيادة عمليات التسليم بمعدل 50 % في العام، وعلى مدى عدة سنوات قادمة.

كما أوضحت تيسلا أنها من الممكن أن تعمل بسرعة أكبر في بعض السنوات، وهو ما سيتم تنفيذه في 2021، ويذكر أن تيسلا قامت بتسليم ما يقرب من 499,550 سيارة عام 2020، بفارق طفيف جدا عن الهدف الذي حددته في مطلع العام بتسليم نصف مليون سيارة، وذلك رغم الصعوبات المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19.
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