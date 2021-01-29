أخبار الرياضة.. أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. وقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





كشف تقرير فرنسي عن رد فعل نادي سانت إيتيان بعد فشل صفقة ضم مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.





تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الرابعة من عصر اليوم علي متن طائرة خاصة إلي الدوحة إستعدادًا للمشاركة في مونديال العالم للاندية الذي سينطلق في الرابع من فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري في دور الــ8 .





قرر القاضي الرياضي في إيطاليا إيقاف النجم السويدي إبراهيموفيتش لاعب فريق إيه سي ميلان وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، بسبب اشتباكهما، الثلاثاء الماضي، في ربع نهائي كأس إيطاليا.





كشف عبد المنعم حسين الشهير بـ شطة مدير اكاديميات النادي الأهلي كواليس إسقاط الجنسية عن عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق.





تلقى النادي الأهلي خطابًا من الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول مكافات بطولة العالم للاندية التي سيشارك فيها المارد الأحمر بقطر.





أعلن نادي فاليرينجا النرويجي تعاقده مع المدافع التونسي عمر العيوني لاعب فريق بيراميدز، لمدة موسم ونصف.





أكد تقرير صحفي، أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال، استبعد ثنائي الفريق علي البليهي ومتعب المفرج، من مباراة النصر، المقرر لها غدا السبت، في كأس السوبر السعودي.





أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يسعى لضم صفقة دفاعية، قبل ساعات قليلة، من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.







