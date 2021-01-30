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اقتصاد

المركز الإقليمى للتدريب بمياه الإسكندرية يفوز بالأيزو 26000

السبت 30/يناير/2021 - 12:00 ص
العاملين بالمركز
العاملين بالمركز الإقليمي للتدريب بالإسكندرية
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إجتياز المركز الإقليمى للتدريب والاستشارات بالشركة لمراحل المراجعة الخارجية السنوية الخاصة بمنظومة أيزو للمسئولية المجتمعية ISO 26000 بدون أي حالات عدم مطابقة، للسنة الرابعة على التوالي.

وأكد رئيس شركة الإسكندرية التزام المركز بتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية، وتطبيق المعايير القياسية مجالات التدريب، ورفع كفاءة المتدربين من داخل الشركة وخارجها.

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وأشار، إلى أن الخطة التدريبية للشركة تستهدف إلى جانب تدريب العاملين والارتقاء بأدائهم ورفع كفائتهم، تنفيذ برامج تدريبية للخريجين، وتدريب طلاب الجامعات بمختلف التخصصات، ويغطى التدريب الجوانب النظرية والعملية من خلال تدريبا ميدانيا بمواقع ومحطات ومعامل وفروع وإدارات الشركة المختلفة.

وأضاف أن البرامج التدريبية للخريجين تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل وتحقيق ذاتهم.
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