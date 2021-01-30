المركز الإقليمى للتدريب بمياه الإسكندرية يفوز بالأيزو 26000

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إجتياز المركز الإقليمى للتدريب والاستشارات بالشركة لمراحل المراجعة الخارجية السنوية الخاصة بمنظومة أيزو للمسئولية المجتمعية ISO 26000 بدون أي حالات عدم مطابقة، للسنة الرابعة على التوالي.





وأكد رئيس شركة الإسكندرية التزام المركز بتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية، وتطبيق المعايير القياسية مجالات التدريب، ورفع كفاءة المتدربين من داخل الشركة وخارجها.





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وأشار، إلى أن الخطة التدريبية للشركة تستهدف إلى جانب تدريب العاملين والارتقاء بأدائهم ورفع كفائتهم، تنفيذ برامج تدريبية للخريجين، وتدريب طلاب الجامعات بمختلف التخصصات، ويغطى التدريب الجوانب النظرية والعملية من خلال تدريبا ميدانيا بمواقع ومحطات ومعامل وفروع وإدارات الشركة المختلفة.



