بعد يوم من طرحها.. ولسة لـ رامي جمال تريند رقم 3 على اليوتيوب





تقول كلمات الأغنية: "ولسه لما بالصدفه تقابليني ومبصلكيش .. ولما وانتي بتحني لأيامنا ومحنلكيش .. وتسألي معقول مسألش .. واسمي في الكلام متقالش .. ومن خوفهم على زعلك .. يجاوبوكي بمبيحكيش".





هاتيلك صبر على الحرمان يقويكي .. مفيش ولا حاجه من ندمك هتحميكي .. شوفيلك حل فى دموعك بعيد عني .. انا نسيتك لكن مقدرش انسيكي .. في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي متخسرهاش".





في ناس لما بتتعود على النعمة مبتشوفهاش .. هترجعي بعدين بالوقت .. لأيام فات عليها الوقت .. هتفتكرى اللي انا نسيته .. وضيعته زمان ببلاش".





"ولسة" كلمات: جمال الخولي، وألحان: رامي جمال، وتوزيع موسيقي و ميكساج و ماستر : أحمد إبراهيم.

حققت أغنية "ولسة" لـ رامي جمال، نجاحا كبيرا حيث احتلت التريند رقم 3 على موقع "اليوتيوب" كما كسرت حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.