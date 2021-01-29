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اقتصاد

تعرف على سعر الدرهم الإماراتى فى ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:59 م
درهم إماراتى
درهم إماراتى
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آمنة عبدالعظيم
يقدم بنك بلوم أعلى سعر شراء للدرهم الاماراتى مسجلا 4.27 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام  تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

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وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.27جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
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