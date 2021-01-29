تعرف على سعر الدرهم الإماراتى فى ختام تعاملات الأسبوع





استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.27جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .



و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.27جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

يقدم بنك بلوم أعلى سعر شراء للدرهم الاماراتى مسجلا 4.27 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.اقرأ أيضا: