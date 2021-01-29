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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:33 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لف
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الحريق الذى اندلع صباح اليوم بمنطقة التوفيقية يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومسئولى حى الأزبكية.

كان محافظ القاهرة قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين ١٤ و١٦ شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.

حيث تبين أن الحريق إندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خال ورقم ١٦ وبه عدد من المحلات ثم انتقل إلى العقار رقم ١٠ المقابل وأسفر الحريق عن خسائر ب ٢٢ محل تقريبًا وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد ١٣ سيارة إطفاء و٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق  عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات
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