جامعة حلوان في أسبوع.. العلاقات الدولية يطلق ندوة حول Online Webinars.. ومركز رصد المشكلات المجتمعية ينظم حوارا مجتمعيا لمناقشة الاحتياجات بكفر العلو

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم الحلقة الثانية من سلسلة الـ Online Webinars





أسرة من أجل مصر تنظم ندوةللربط بين التدريب الرقمي وسوق العمل بهندسة حلوان





مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ينظم حوارا مجتمعيا لمناقشة الاحتياجات والمشكلات المجتمعية بكفر العلو









شهدت جامعة حلوان، على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.





ونظمت أسرة من أجل مصر بكلية الهندسة جامعة حلوان بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى مجالات التدريب ندوة أون لاين للربط بين التدريب الرقمي وسوق العمل، جمعت نخبة من خريجي كليات الهندسة بأقسامها المختلفة، وطلاب السنوات النهائية، وذلك للتعريف بمجالات سوق العمل المختلفة ومتطلباته.





وأوضح الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان إلى أن الندوة هدفت إلى ربط الخريج بسوق العمل وتعريفه بمستحدثات السوق الحالية واحتياجاته وعمل بيان بمتغيرات ومتطلبات سوق العمل ، ومن ثم معرفة الطالب بأهم المتطلبات التى يجب التركيز عليها لزيادة فرصه في الحصول على وظيفية عمل متميزة مرتبطة بما تم التدريب عليه وتعلمه خلال الدراسة وأثناء فترات الإجازات المختلفة.





بجانب إحداث عامل الربط بين الطالب ومستجدات السوق بهدف تقليص الفجوة بين الجانب النظرى و العملي، والتي تعد من أولويات أسرة من أجل مصر.





وتم التواصل بين الهيئات والشركات المختلفة والتي من شأنها توفير فرص تدريب للطلاب بإختلاف الاقسام العلمية ومن ثم إتاحة فرص تدريب متنوعة ومختلفة للقسم العلمي الواحد.





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وتهدف الأسرة إلي الاستفادة من اهتمام الدولة بالتحول الرقمي فى كافة المجالات واتاحة الفرص للربط والتواصل الدائم بين الطالب والشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة ولاشك أنها أصبحت فرصة لتعليم الطالب بعض قدرات ومتطلبات سوق العمل مثل التعلم على لغات البرمجة المختلفة وبرامج المحاكاة وبرامج التصميم المختلفة، بجانب تعليم طلاب المراحل المختلفة والأقسام العلمية المختلفة كل المهارات العلمية التي من شأنها الدفع بخريج قوي من الناحيتين النظريه والعملية.





ونظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية حوارا مجتمعيا متعدد الأطراف من الاكاديميين وبعض قيادات الجمعيات الأهلية بمنطقة كفر العلو وممثلين من نادى كفر العلو وكوادر شباب كفر العلو وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.





استهدف الحوار مناقشة أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا وتوفير الاحتياجات الخاصة بالمجتمع ولاسيما فى وقت جائحة كورونا وماترتب عليها من مستجدات وذلك من قبل الجهات الحكومية والأهلية المشاركه فى تطوير كفر العلو، كما تضمن الحوار عرض الجهود التى قام بها المركز التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى عدة جوانب تنموية.





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تضمن الحوار المجتمعي مناقشة آليات جمع البيانات والمعلومات اللازمة للتطبيق فى كفر العلو مع اتباع كافة الجوانب الاحترازية، هذا إلى جانب طرح الدور البينى بين الجامعة والجهات المشاركة في تطوير كفر العلو مثل شركة الأسمدة ووزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ونادى كفر العلو.





كما استهدف الحوار المجتمعى نشر الوعى بين الأطراف المجتمعية بكفر العلو بقيمة العمل التنموى والمشاركة المجتمعية من ابناء المنطقة، والتأكيد على أسس العمل البينى بين كافة الأطراف المشاركة في تطوير كفر العلو وذلك بالتأكيد على اتباع الإجراءات الرسمية والشفافية والمشاركة في العمل والتخطيط السليم ومراعاة عنصر الوقت

وتحديد المهام والأدوار وفتح قنوات مضافة للمشاركة على الصعيد الحكومى والأهلى لتنمية المنطقة، ووضع رؤية استشرافية فى ضوء ماسيتم جمعة من خلال مسوح قواعد البيانات.





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وقد قام مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بتنظيم الحلقة الثانية من سلسلة ال Online Webinars التى ينظمها المكتب لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين،





وقد امتدت الحلقة علي مدار ثلاث ساعات حيث لاقت إقبالًا كبير وتفاعل متميز سواء من أعضاء المجتمع الأكاديمى بجامعة حلوان او من أعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعات الأخرى الذين حرصوا علي الحضور.





وفى بداية اللقاء، قامت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، بالترحيب بالحضور وقامت بإبراز أهمية المنح الدراسية و ما تعود به بالنفع على أعضاء هيئة التدريس والطلاب على المستوى الأكاديمى والمهني، وكونها أحد القنوات الهامة التى من شأنها أن تدعم التصنيف الدولى للجامعات، وقد شجعت الدكتورة ميادة بلال الحاضرين على ضرورة التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة وتخطى رهبة التقدم لهذه المنح، كما أكدت على دور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.





وفى الجزء الأول من هذه الورشة الافتراضية الثانية، قام أعضاء مكتب العلاقات الدولية بتقديم مراجعة عن الحلقة الأولى وما اشتملت عليه من إرشادات خاصة بأهمية المنح الدولية، وأنواع الجهات المانحة، ومختلف أنواع المنح التى يمكن الإختيار من بينها والتقدم لها وما تتضمنه من إرشادات خاصة بإجادة اللغة مع توفير مجموعة من المراجع الإفتراضية التى تساعد على الاستعداد لاختبارات اللغة الدولية مثل TOEFL و الIELTS وذلك فضلًا عن الإرشادات الخاصة بأهم المهارات التى يجب التركيز عليها لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية.





كما تضمن الجزء الثانى من الورشة، شرح تفصيلى لكل الإرشادات الخاصة بمرحلة الApplication استمارة التقدم للمنحة، حيث تم عرض الإرشادات التى يجب الاعتداد بها قبل وأثناء وبعد الإنتهاء من مرحلة استكمال استمارة التقدم الخاصة بالمنح. وقد تم فى هذا الجزء من الورشة إبراز أهمية متابعة المتقدمين للمنح الدولية لكل القضايا الدولية المعاصرة لإبراز انعكاساتها فى استمارة التقدم الخاصة بهم، وذلك مع ضرورة الاهتمام بقراءة أهداف المنحة التى يرغب العضو فى التقدم لها، وكذلك معاير الاختيار للتأكد من مطابقة الشروط قبل بدء التقدم، وكيفية الإجابة بشكل متميز عن أبرز الأسئلة التى قد يقابلها المتقدم فى المنحة التى يرغب فى التقدم لها.





وفى الجزء الثالث والأخير من الورشة، قام أعضاء المكتب بشرح تطبيقي لكيفية ملئ ال Application، كما اهتموا بتوضيح مستندات الدعم الفنى التى يقدمها المكتب عند الإعلان عن أى منحة دولية، كما تم تصفح مواقع التقدم الخاصة بمجموعة من المنح الدولية التى أعلن عنها المكتب سابقًا، ومازالت قائمة ومتاح التسجيل بها في تلك الفترة، وذلك لتقديم الدعم الفنى من خلال شرح تفصيلى لكافة الخطوات الفعلية التى يمر بها المتقدم. وقد اشتمل الجزء التطبيقي علي نماذج لمنح خاصة بمرحلة ما بعد الدكتوراه و منح خاصة بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

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وفى نهاية اللقاء، أعربت الدكتورة لبنى شهاب، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، عن سعادتها لإرتفاع نسبة المشاركة من الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين والإدرايين بجامعة حلوان، وحرصهم على تحقيق الاستفادة القصوى من سلسلة اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لضمان الاستغلال الأمثل لكافة فرص المنح والتمويل التي يقوم المكتب بنشرها بشكل دوري. كما أكدت على أهمية دور نقاط الاتصال بالكليات المختلفة ودورهم في تقديم الدعم الفني لأعضاء كلياتهم، وشجعت الحضور على ضرورة التقدم لفرص التمويل المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعى.



