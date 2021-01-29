لبنان على صفيح ساخن.. تحذير شديد اللهجة من رئيس النواب

تجمع عدد من المحتجين أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع اللبنانية، تضامنا مع متظاهري طرابلس وذاك اعتراضا على تردي الاوضاع المعيشية في ظل الاقفال العام.





ورددوا هتافات نددوا فيها بالسياسات المالية والاقتصادية.





ومن جانبه أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيرا شديد اللهجة من خطورة ما يحدث من مظاهرات في طرابلس, قائلًا: "دائما وابدا القلب موضعه الى جهة الشمال, وطرابلس هي القلب وهي كل جهات الوطن".



