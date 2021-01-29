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أخبار العالم

لبنان على صفيح ساخن.. تحذير شديد اللهجة من رئيس النواب

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:38 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني
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محمود نوفل
 تجمع عدد من المحتجين أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع اللبنانية، تضامنا مع متظاهري طرابلس وذاك اعتراضا على تردي الاوضاع المعيشية في ظل الاقفال العام.

ورددوا هتافات نددوا فيها بالسياسات المالية والاقتصادية.

ومن جانبه أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيرا شديد اللهجة من خطورة  ما يحدث من مظاهرات في طرابلس, قائلًا: "دائما وابدا القلب موضعه الى جهة الشمال, وطرابلس هي القلب وهي كل جهات الوطن".

وقال أيضا  بحسب صحيفة "لبيبانون ديبت " : المطلوب اليوم قبل الغد ممن بيدهم الحل والربط خاصة المعنيون في حكومة تصريف الأعمال من موقع مسؤولياتهم عن ادارة شؤون البلاد والعباد، وايضا المعنيون بتشكيل حكومة انقاذ ومهمة ومن معرقلي تشكيلها في أي موقع كانوا المبادرة والتحرك سريعا لإطفاء الحرائق السياسية والامنية والمعيشية والانمائية والصحية وتصفية الحسابات وصراع الاجندات الخارجية التي بدات ألسنة نيرانها تندلع على نحو مشبوه ومريب من صورة المشهد الدامي الذي عكسته وتعكسه الاحداث في عاصمة لبنان الثانية طرابلس
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