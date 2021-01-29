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الصين تستكمل بناء أطول جسر يربط الشرق بالغرب.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:23 م
الصين تستكمل بناء
الصين تستكمل بناء أكبر جسر
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها انتهاء أنهي العمال في الصين حفر نفق "دابينج جي" ليستكملوا بذلك بناء أطول جسر في مشروع طريق "هانجتشو - رويلي" السريع الذي سيربط بين شرق البلاد وغربها ويبلغ طوله 3400 كيلومتر. 

على الجانب الآخر، حذرت الصين، الولايات المتحدة من محاولة تسييس تحقيقات منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا.

وغادر فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية الحجر الصحي في ووهان الصينية، اليوم الخميس، لبدء عملية تحقيق شديدة التدقيق في أصل نشأة جائحة كوفيد -19، بعد أن حثت واشنطن على إجراء تحقيق "قوي وواضح''.

وفي 14 من يناير الجاري، وصل الخبراء إلى الصين إلا أنهم خضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مدينة وسط الصين، حيث ظهرت أول حالات الإصابة بالفيروس في أواخر عام 2019، بحسب وكالة "فرانس برس".
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