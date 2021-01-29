ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:03 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام  تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

سجل سعر صرف الدولار خلال  تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
سعر الريال السعودى خلال ختام تعاملات الأسبوع

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.39 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.56 جنيه للشراء و 17.78جنيه للبيع.

واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية

وسجل ين يابانى نحو 15.03جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

الدولار بـ15.74 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

يناير دامي في سوهاج.. رجل يقتل زوجته على الفراش وموس الختان يجرح رضيعة

راجل عظيم وفنان مبدع.. شيرين رضا تنعى محمد الصغير

بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الراحل محمد الصغير وعلاقته بنجوم الفن

حقيقة حذف مواطنين من منظومة التموين.. الحكومة تنفي والوزير يطمئن المستفيدين

محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات

كأس السوبر السعودي.. لوشيسكو يستبعد ثنائي الهلال من مواجهة النصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي

محصنون .. ما السر وراء عدم إصابة البعض بـ كورونا؟

بـ مكياج جريء .. درة تستعرض جمالها على إنستجرام