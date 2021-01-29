أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأسبوع

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.
سجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.
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سعر الريال السعودى خلال ختام تعاملات الأسبوع
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.39 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.56 جنيه للشراء و 17.78جنيه للبيع.
واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية
وسجل ين يابانى نحو 15.03جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.39 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.56 جنيه للشراء و 17.78جنيه للبيع.
واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية
وسجل ين يابانى نحو 15.03جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.