أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأسبوع

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أسعار العملات الآسيوية

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.39 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع.وسجل الفرنك السويسرى 17.56 جنيه للشراء و 17.78جنيه للبيع.واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع.وسجل ين يابانى نحو 15.03جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع.وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.