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رياضة

التعادل السلبي يحسم لقاء وادي دجلة وأسوان في الدورى

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:48 م
وادي دجلة - أسوان
وادي دجلة - أسوان - أرشيفية
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عبدالله هشام
حسم التعادل السلبي المباراة بين فريق وادي دجلة ومنافسه أسوان في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسيطر فريق وادي دجلة علي الكرة طوال أحداث المباراة بنسبة وصلت إلى 69 % مقابل 31 % لصالح فريق أسوان لكن دون خطورة علي مرمي الفريقين. 

بدأ فريق أسوان المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، عمرو الحلواني، محمود شبانة.

الوسط: هيثم الفيل، أحمد الألفي، أحمد صغيري، سولمون منساه، إيمانويل إيجيبتور.

الهجوم: جون أفيرى.

بينما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمي : محمد عبد المنصف

الدفاع : احمد مجدي -خالد رضا – ايهاب المباركي – اسحاق يعقوبو

الوسط : احمد سعيد – محمد عبد العاطي

الهجوم : محمد هلال – الكسندر ياكوبسن – جورجينو

المهاجم :- صلاح امين

وبهذه النتيجة رفع وادي دجلة رصيده إلى 8 نقاط، وأسوان لـ 10 نقاط.
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