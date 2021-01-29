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أخبار البلد

الجهود يصعب قياسها .. القومي للمرأة يناقش قضية التعليم في ظل كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:26 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى  برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الغير حكومية وبمشاركة عضوات وأعضاء المنتدى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن المنتدى ناقش قضية التعليم فى ظل جائحة كورونا واللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى التى صدرت مؤخرًا، لافتا إلى أن التعليم قضية هامة جدًا ويجب على المجتمع المدني أن يقوم بدوره فى تسليط الضوء على النماذج الناجحة التى يقوم بها في مجال التعليم فى ظل الفوارق الكبيرة بين التعليم فى القرى والنجوع و المدارس الدولية ، فهناك نماذج ناجحة فى المجتمع المدني فرضت نظام التعليم عن بعد خلال الأزمة الصحية في جائحة كورونا  ،  لافتًا إلى أن تلك الجهود يصعب قياسها.

وأشار نبيل صموئيل إلى ان المنتدى يعمل على القضايا المختلفة فيما يقرب من خمس أعوام من خلال الفرق التى تعمل بشكل تطوعي وتعمل فى شكل تعاونى مما يزيد من فاعلية المشاركة وتبادل الخبرات وتعظيم التأثير.

وعرضت الدكتورة عزة كامل عضوة المنتدى تأثير جائحة كورونا على التعليم النظامى و مدارس جمعية الصعيد كنموذج للتحديات واساليب المواجهة.

وتناول المنتدى خطة عمله لعام 2021  والتى تتضمن مناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي والتعليم والمجتمع المدني والسكان والتنمية والابداع والفن والتنمية .

واختتم اللقاء الدكتور عصام العدوى عضو المنتدى  بعرض نظرة على اهم ما جاء باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى فى مصر .
الجهود يصعب قياسها .. القومي للمرأة يناقش قضية التعليم في ظل كورونا
الجهود يصعب قياسها .. القومي للمرأة يناقش قضية التعليم في ظل كورونا
الجهود يصعب قياسها .. القومي للمرأة يناقش قضية التعليم في ظل كورونا
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