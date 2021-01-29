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فن

غادة عبد الرازق تنعى محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:28 م
محمد الصغير
محمد الصغير
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محمد بدران

نعت الفنانة غادة عبد الرازق، محمد الصغير والد مها الصغير زوجته الفنان أحمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا. 


ونشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل، قائلة: "انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارحمه وثبته عند السؤال يا ارحم الراحمين ياااااارب العالمين #محمد الصغير 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😞😞😞😞😞". 

واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".

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