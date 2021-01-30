7 فبراير.. طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بـ5 مدن جديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة.





وتابع الوزير، أن المدن المتاح فيها قطع الأراضي هى : (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة).





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