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اقتصاد

7 فبراير.. طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بـ5 مدن جديدة

السبت 30/يناير/2021 - 02:01 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة.

وتابع الوزير، أن المدن المتاح فيها قطع الأراضي هى : (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة).

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وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم طرح تلك الأراضى كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذى تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ (24 – 25)/7/2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

وأشار الوزير، إلى أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان، مضيفًا أن التفاصيل، وتشمل (شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد)، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/2/2021.
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