ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بكلمات مؤثرة.. حنان مفيد فوزي تنعى الراحل محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:46 م
محمد الصغير
محمد الصغير
Advertisements
محمد بدران
نعت الإعلامية حنان مفيد فوزي، محمد الصغير، والد مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا الذي وافته المنية بفيروس كورونا.
 

ونشرت حنان مفيد فوزي عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل  وعلقت قائلة " هفتقد جدا رسايلك الجميلة كل يوم الصبح انت كنت راجل قمة في الادب و الذوق والشياكة يا انكل محمد و مش لاقية كلام اقوله ل مها غير ربنا يصبر قلبك و يطبطب علي روحك حبيبتي ، انكل محمد في كل تفاصيل عمرنا من اول ما بدأنا الحياة يا رب رحمتك واسعة يا رب إجعلها اخر الاحزان و انت تجعل لنا سلاما 🙏"

واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.


ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد تنعى محمد الصغير: وداعا أهم مصفف شعر في العالم العربي

مثال للمحبة والكرم.. هيدي كرم تنعى محمد الصغير

لطيفة تنعى الراحل محمد الصغير بكلمات مؤثرة

حبيبي وأخويا.. يسرا تنعي الراحل محمد الصغير

عبير صبري تنعى محمد الصغير: الأسطورة المهنية وطيبة القلب

سوسن بدر تقدم العزاء في وفاة محمد الصغير

ترشيحاتنا

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

فيسبوك يتسبب فى إيقاف وإحالة الحكم محمود عاشور للتحقيق فى الجبلاية.. ما القصة؟

الداخلية: ضبط مرتكب واقعة إضرام النار في عدد من المحال بالتوفيقية

أمي الجميلة.. هنادي مهنا تهنئ والدتها بعيد ميلاده

6 مؤشرات تساهم فى عدم إلغاء الدورى الممتاز.. تفاصيل

العربية: ترقب للإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا خلال ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي

محصنون .. ما السر وراء عدم إصابة البعض بـ كورونا؟

بـ مكياج جريء .. درة تستعرض جمالها على إنستجرام