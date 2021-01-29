بكلمات مؤثرة.. حنان مفيد فوزي تنعى الراحل محمد الصغير

نعت الإعلامية حنان مفيد فوزي، محمد الصغير، والد مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا الذي وافته المنية بفيروس كورونا.





ونشرت حنان مفيد فوزي عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة " هفتقد جدا رسايلك الجميلة كل يوم الصبح انت كنت راجل قمة في الادب و الذوق والشياكة يا انكل محمد و مش لاقية كلام اقوله ل مها غير ربنا يصبر قلبك و يطبطب علي روحك حبيبتي ، انكل محمد في كل تفاصيل عمرنا من اول ما بدأنا الحياة يا رب رحمتك واسعة يا رب إجعلها اخر الاحزان و انت تجعل لنا سلاما 🙏"





واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.









ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".



