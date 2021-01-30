الدولار بـ15.66 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 30 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.
وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.17جنيه للبيع .
اقرأ أيضا:
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.39 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.56 جنيه للشراء و 17.78جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
أسعار العملات الاسيوية
وسجل ين يابانى نحو 15.03جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.