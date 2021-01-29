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سيارات

أخطاء يرتكبها قائدو السيارات عند الركن وتدمر الإطارات.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:17 م
صدى البلد
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أماني نوار
يرتكب سائقو السيارات بعض الاخطاء عند ركن السيارة، دون أن يعلموا أن هذه الأمور تترك أثرا سلبيا على اجزاء السيارة ، واكد احد خبراء السيارات في إحدى الشركات الروسية، إن ركن السيارة لفترات طويلة، وعجلاتها الامامية مدارة بزاوية؛ يقلل العمر الافتراضي للعجلات.
 
واوضح ان طريقة الركن بهذه الطريق تزيد من الضغط على نظام تعزيز التحكم الهيدروليكي بعجلة القيادة، وبالتالي يؤدي إلي التآكل المتسارع لمكونات هذا النظام، وأكد أن هذا الخطأ في الركن يتسبب في تلف وانفجار أنابيب الزيت في هذا النظام ، وذلك نتيجة للضغط المتواصل على الإطارات .

وفي الفيديو المنشور، سنجد أن ركن السيارة وعجلاتها الامامية مدارة بزاوية معينة يؤثر بالسلب على الإطارات، وعلى المدى الطويل يؤدي إلى تلف الاجزاء المطاطية في العجلات، وسيجد سائق السيارة خللا في نظام التعليق بالسيارة دون أن يعلم أن طريقة ركنه هي السبب الرئيسي في ذلك ، لذلك يجب على قائدي السيارات أن يقوموا بركن سيارتهم على وضع مستقيم مع الإطارات خاصة وأن كان سيتم ركنها لفترات طويلة داخل الجراج .
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