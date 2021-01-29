أوقاف الشرقية تفتح عددا من المساجد بالحسينية .. صور

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه تم افتتاح عدد من المساجد اليوم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.





وعلى جانب آخر كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المكثفة والرقابة على المنشآت الدوائية وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الدوائية بالمحافظة، والتي بلغت ١٣٤٢١ منشأة خلال عام ٢٠٢٠.





وأشار"مسعود" إلى أنه أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ١٧٣٩٢٢١ (قرص/عبوة/وحدة) أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها ٨١٩٢ قرص ترامادول، بالإضافة إلي ٣٠٠ طن مدخلات إنتاج ماسكات، ٢٠ طن أقمشة تصنيع ماسكات، ١٣٠ كجم بودرة لتصنيع الأدوية المخدرة والترامادول، ٥٠٠ ألف ماسك مخالف، تم تحرير ٢٧٨٢ محضر شرطة للمنشآت الدوائية المخالفة، وضبط ١٣ مؤسسة تقوم بتجارة المواد المخدرة والمهربة، ورفع عدد ٤٩٩ مذكرة بالغلق الإداري، وصدور ٤٦٧ قرار بالغلق الإداري.





هذا بالإضافة إلي إصدار ٢٤١ رخصة للمؤسسات الدوائية، وعدد ١٦٥ قرار بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخري، وضبط ٤٧ مؤسسة تعمل بدون ترخيص، وضبط ١٢٤٥ مؤسسة بها مخالفات أخري وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.





وأكد "مسعود" علي استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الدوائية، وأماكن بيع المستلزمات الطبية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الصيدلة بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.