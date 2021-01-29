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توك شو

صلاح عبدالله: كان نفسي أحضر حفلة للست أم كلثوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:38 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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قسم التوك شو
روى الفنان صلاح عبد الله، كواليس وأسرار الخاصة بحياته الشخصية لأول مرة، قائلا إن ليلة الخميس في حي بولاق يذكره بالدراسة، وحفلات أم كلثوم مرتبطة به، لأنه متعلق بأغاني الست منذ الصغر. 

وتابع صلاح عبدالله خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "mbc مصر": "كان نفسي احضر حفلة للست ام كلثوم"، مضيفا أنه شارك في التمثيل والشعر مع أصدقائه وجيرانه في الشارع ونادي بولاق، ومارس العديد من الأنشطة الفنية الأخرى. 

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.
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