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اقتصاد

الدرهم الإماراتى يستقر فى مستهل تعاملات الأسبوع

السبت 30/يناير/2021 - 05:04 ص
درهم إماراتى
درهم إماراتى
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آمنة عبدالعظيم
ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 30 يناير 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

حيث يقدم بنك بلوم أعلى سعر شراء للدرهم الاماراتى مسجلا 4.27 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بـــ البنوك المصرية .

وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

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وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.22جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
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