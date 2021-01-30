تعرف على سعر الريال السعودى فى مستهل التعاملات

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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.11جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و4.23جنيه للبيع.