نبأ سار.. مدير الأمن العام اللبناني يعلن انفراجة بشأن الموقوفين في الإمارات

زف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ، نبأ سارًّا ، بشأن قضية بعض اللبنانيين الموقوفين في دولة الإمارات، حيث كشف أنها ستشهد انفراجة "خلال الساعات القادمة".





وفي تصريحات متلفزة ، بيَّن اللواء إبراهيم ، أنه على تواصل مع مسئولين إماراتيين منذ ما يقرب من سنتين "لحلحلة هذه الملفات" ، دون الإفصاح عن ماهية تلك الملفات.





وواصل تصريحاته قائلا: "السلطات اللبنانية موعودة من قبل نظيرتها الإماراتية بشكل رسمي بأنه سيتم إطلاق سراح وإعادة مجموعة كبيرة إلى لبنان خلال الساعات القادمة.



