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فن

تفاصيل مسرحية "أوبر فايزة" مع أشرف عبد الباقي.. "الجمعة"

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:36 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

وسط نجاح جماهيري تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "أوبرا فايزة".


مسرحية "أوبرا فايزة"، تدور أحداثها حول عدد من الشباب يُشكلون فريق غنائي لتقديم عرض أوبرالي للتغطية على عملية سرقة، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور.

بالإضافة إلى كل من كريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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