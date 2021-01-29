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توك شو

زملكاوي صميم.. صلاح عبدالله يحكي طريقة تعامله مع أزواج بناته الأهلاوية

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:37 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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قسم التوك شو
كشف الفنان صلاح عبد الله، عن علاقته بأسرته وتعامله مع بناته وأزواجهن الأهلاوية رغم انتمائه للزمالك، وعلاقته بأحفاده. 

وقال "عبدالله" خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "mbc مصر" : "أنا زملكاوي صميم أبا عن جد، وعيت على الدنيا لاقيت نفسي زملكاوي، ولكن مش متعصب". 

وأضاف صلاح عبد الله، أنه يرفض تماما أي عنف أو تطاول من مشجعين كرة القدم باختلاف انتمائهم الكروية، موضحا أن هناك لجانا إلكترونية تتدخل لإشعال الأجواء بين المشجعين. 

وتابع صلاح عبد الله: أزواج بناتي لما جاءوا لطلبهن للزواج لم أسألهم عن انتمائهم الكروية، ولكن تفاجأت بعد الزواج، مضيفا أن علاقته قوية مع أحفاده كارما ومراد، قائلا "أعز الولد ولد الولد". 

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.
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