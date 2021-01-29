اصطدام سيارة نقل بالحواجز الخرسانية غرب الإسكندرية

توجهت الأجهزة المعنية بحي العامرية أول لموقع حادث مرورى بالطريق الصحراوى أمام مدخل شارع البنك وحديقة الأطفال، وذلك بعد تصادم سيارة نقل بالحواجز الخرسانية وتسبب في توقف الحركة المرورية بشكل مؤقت علي الطريق، دون اصابات أو وفيات جراء الحادث.





وبعد المعاينة، تبين أن سيارة نقل كبيرة الحجم اصطدمت بالحواجز الخرسانية وتسبب فى توقف الحركة المرورية.









من جانبه أكد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، أنه تم رفع السيارة من على الحواجز الخرسانية وازاحتها من نهر الطريق وتسهيل الحركة المرورية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتوجهت النيابة لمكان الواقعة للمعاينة على الطبيعة والاستماع لأقوال سائق السيارة والتباع وشهود العيان.