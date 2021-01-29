تخطينا الـ20 مليار جنيه حتى الآن.. محافظ سوهاج: حياة كريمة تعتمد على التطوير الشامل.. فيديو

قال اللواء طارق فهمي محافظ سوهاج إن مبادرة حياة كريمة تعتمد على التطوير الشامل للمحافظة، مؤكدا أن بعض المواطنين يعتقدون أنها تعتمد على رفع كفاءة المنازل فقط ، وهذا خطأ؛ لأنها تعتمد على التطوير الشامل.



