تخطينا الـ20 مليار جنيه حتى الآن.. محافظ سوهاج: حياة كريمة تعتمد على التطوير الشامل.. فيديو

قال اللواء طارق فهمي محافظ سوهاج إن مبادرة حياة كريمة تعتمد على التطوير الشامل للمحافظة، مؤكدا أن بعض المواطنين يعتقدون أنها تعتمد على رفع كفاءة المنازل فقط، وهذا خطأ؛ لأنها تعتمد على التطوير الشامل.
وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي مبادرة "حياة كريمة" كانت بتكليف من القيادة السياسية للحكومة والمجتمع المدنى عام 2019، وهي تعتمد على تطوير القرى الأكثر احتياجا للريف المصري.
وأوضح محافظ سوهاج أننا نعمل على تطوير المنازل ووصلات المياه وتطوير للوحدات الصحية والعمل على رصف الطرق وعمل وصلات الكهرباء.
وأشار فهمي إلى أننا تجاوزنا حتى الآن الـ 20 مليار جنيه، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وسنعمل على الوصول للأفضل والأمثل.