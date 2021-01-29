ترقب لموعد الانتخابات.. الضباب يغلف العملية السياسية في ليبيا ومناورات الإخوان تعطل الحل

بعد لقاءات في سويسرا ومنتديات في تونس واتفاقيات في مصر والمغرب، اقتربت نهاية مهمّة ستيفاني ويليامز كرئيسة للبعثة الأممية بالوكالة في ليبيا، وتذهب مقاليد البعثة إلى الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان كوبيتش، الذي أعلن عن تعيينه خلفا لغسان سلامة المستقيل أوائل مارس الماضي.
وطبقا لوسائل الإعلام الليبية ومنها وكالة الأنباء الليبية والساعة ٢٤ وصحف الفجر والعهد الجديد فإنها أشارت إلى أنه سيتم التوافق على تأخير موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية عن موعدها المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وسيتم تعيين سلطات تنفيذية موحدة تمارس مهامها من سرت.
طبقا للتقارير الإعلامية أنه ليس مستبعدا أيضا أن ترفض حكومتا طرابلس وشرق البلاد الاعتراف بها، وبذلك تصبح لليبيا ثلاث حكومات، وسيتواصل انتشار القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد بعد مضي مهلة التسعين يوميا لسحبها، والتي تضمنها اتفاق جنيف في الثالث والعشرين من أكتوبر.
وأشادت وسائل الاعلام بستيفاني وأكدت على أنها قد اجتهدت وحاولت إيجاد حل مناسب واجترحت الكثير من الآليات لتحقيقه، ولكنها ارتكبت خطأ كبيرا لا يُغتفر، فهي تورطت بقصد أو دونه في الدفع نحو مأزق جديد بمساعدتها جماعة الإخوان على التغوّل عندما سلمتها مفاتيح الحوار وأدوات السيطرة والنفوذ على مجرياته بالأغلبية المريحة.
ولكن بالمقابل يمكن فهم أسباب وقوعها في هذا الفخ. فالإخوان المرفوضون شعبيا، والذين حظر نظاما الملك إدريس السنوسي ومعمر القذافي في السابق نشاطهم بسبب تآمرهم، لا يجيدون إلا ترتيب الصفوف والأوراق على مستوى نخبتهم التي تربت في أحضان الغرب، وترعرعت في أجهزة مخابراته، وتعلمت كيف تتبنى خياراته، وكيف تتظاهر بمظلومية زائفة لنيل تعاطفه معها، وكيف توزع أدوار منتسبيها بين قيادات معلنة وأخرى خفية، وبين من تدفعهم للتظاهر بمعارضتها لتستفيد منهم في الوقت المناسب.
وعندما توصلت البعثة الأممية إلى تصويت داخل لجنة الحوار لفائدة آلية انتخاب كبار المسؤولين الجدد، تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية يشرفان على تنظيم الانتخابات المقرر تزامنها مع الذكرى السبعين للاستقلال، عمل الإخوان على فرض خيارهم بأن تجري الانتخابات وفق آلية دستور جديد.
دستور جديد وآليات جديدة يعني ميزانية جديدة وكبيرة، والتي تم الإعلان عنها وقدرت ب 80 مليار دينار ليبي. مبلغ كبير ومغرٍ لكل اللاعبين السياسيين الذين يلهثون وراء بطونهم وربح الأموال بأي طريقة عل حساب الشعب المغلوب عليه، فهم يماطلون لربح الوقت والمال والبقاء في المشهد السياسي لأطول مدة ممكنة، لهذا يفعل الثنائي وغيره كل شيء لإختراق الأعذار وتأليف سيناريوهات أكل عليها الدهر وشرب لنهب الميزانية والتلاعب بعقول الشعب الليبي.
في غياب سياسيين ليبيين واعيين وقادرين على الإمساك بزمام الأمور، كسيف الإسلام القذافي مثلا، والذي يستبعده قانون العزلة السياسية أو قانون "العار"، يغتنم أشباه الرجال الفرصة لاستنزاف وحلب ليبيا حتى آخر قطرة.