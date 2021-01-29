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اقتصاد

أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:01 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة، 29 يناير 2021، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم، 48.97 جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء و41.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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