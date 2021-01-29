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أخبار العالم

برقية تعزية من الإمارات لحرم خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:40 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
ارسلت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية ومواساة إلى حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين في وفاة المغفور لها  الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود. 

كما بعثت ببرقية عزاء في وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود معربة عن خالص العزاء.

وقالت في البرقيتين : صادق المواساة بهذا المصاب الجلل ، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان .
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