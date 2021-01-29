هتوحشنا أوي .. سمر يسري تنعى الراحل محمد الصغير

نعت الإعلامية سمر يسري، مصفف الشعر محمد الصغير ، والد مها الصغير ، زوجة الفنان احمد السقا ، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونشرت سمر يسري عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت عليها "لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويعفوا عنه ويجعل الجنة مأواه ويغفر له جميع ذنوبه.. الله يرحمك يا محمد هتوحشنا اوي.. خالص التعازي لأسرة محمد الصغير".





واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.





ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".









وشيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه مساء اليوم الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله متأثرا بفيروس كورونا .









وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء.



